Трамп поручил направить медиков в Гренландию: он заявил, что о больных людях на острове «никто не думает»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь вернулся к теме Гренландии. Он неожиданно заявил, что на острове «никто не думает» о многих больных жителях. В связи с этим президент США поручил направить госпитальное судно к Гренландии. Так он написал в своей соцсети.
Американский лидер подчеркнул, что в операции принимает участие губернатор Луизианы Джефф Лэндри. В сотрудничестве с ним США спланировали отправку медиков на остров, уточнил глава Белого дома.
«Мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути», — подытожил Дональд Трамп.
Тем временем в Вашингтоне произошла экологическая катастрофа. В связи с этим американский лидер объявил в штате чрезвычайное положение. Всему виной утечка сточных вод в одну из рек.