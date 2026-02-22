Трамп поручил направить медиков в Гренландию: он заявил, что о больных людях на острове «никто не думает»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь вернулся к теме Гренландии. Он неожиданно заявил, что на острове «никто не думает» о многих больных жителях. В связи с этим президент США поручил направить госпитальное судно к Гренландии. Так он написал в своей соцсети.