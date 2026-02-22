Ричмонд
Трамп поручил направить медиков в Гренландию: он заявил, что о больных людях на острове «никто не думает»

Трамп направит госпитальное судно к Гренландии для оказания помощи местным.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь вернулся к теме Гренландии. Он неожиданно заявил, что на острове «никто не думает» о многих больных жителях. В связи с этим президент США поручил направить госпитальное судно к Гренландии. Так он написал в своей соцсети.

Американский лидер подчеркнул, что в операции принимает участие губернатор Луизианы Джефф Лэндри. В сотрудничестве с ним США спланировали отправку медиков на остров, уточнил глава Белого дома.

«Мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути», — подытожил Дональд Трамп.

Тем временем в Вашингтоне произошла экологическая катастрофа. В связи с этим американский лидер объявил в штате чрезвычайное положение. Всему виной утечка сточных вод в одну из рек.

