Детей трудовых мигрантов хотят обязать покидать Россию после совершеннолетия

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательный выезд из России детей трудовых мигрантов по достижении ими 18 лет при отсутствии собственного законного статуса. Поправки устанавливают, что после совершеннолетия такие лица должны будут в течение месяца либо покинуть страну, либо оформить самостоятельное разрешение на работу. Одновременно документ вводит доходный критерий для выдачи и продления патентов, привязывая право на их получение к уровню дохода не ниже прожиточного минимума с учетом членов семьи.