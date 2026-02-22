Депутат Якубовский: Отсутствие домового чата в MAX грозит штрафом

«Несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей», — уточнил депутат.