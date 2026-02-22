Ричмонд
Новые правила психиатрического освидетельствования: что изменится с 1 марта

Депутат Нилов: в марте меняется порядок психиатрического освидетельствования.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников определенных профессий. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Парламентарий уточнил, что из списка видов деятельности, требующих психиатрического освидетельствования, исключена работа с государственной тайной. Это снизит административную нагрузку на специалистов в таких областях, как наука и проектирование.

«Освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Также чётко установлена процедура: если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование», — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Нилов отметил, что нововведения направлены на повышение объективности процесса за счет коллегиального решения комиссии.

Ранее KP.RU писал, что российские риелторы предлагают создать единые критерии для проведения психолого-психиатрического освидетельствования перед подписанием договора купли-продажи квартиры.