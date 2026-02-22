Новые правила психиатрического освидетельствования: что изменится с 1 марта

С 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников определенных профессий. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Парламентарий уточнил, что из списка видов деятельности, требующих психиатрического освидетельствования, исключена работа с государственной тайной. Это снизит административную нагрузку на специалистов в таких областях, как наука и проектирование.
«Освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Также чётко установлена процедура: если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Нилов отметил, что нововведения направлены на повышение объективности процесса за счет коллегиального решения комиссии.
