Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны

По словам врача, во время болезни оптимально принимать ванну с умеренно теплой водой и ограничивать время процедуры до 10−15 минут. Тогда теплая ванна поможет облегчить симптомы простуды: улучшить кровообращение, расслабить мышцы и снизить дискомфорт.