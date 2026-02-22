Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Принимать горячую ванну при повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях может быть опасно из-за риска головокружения или перегрева организма, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
«При повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях слишком горячая вода может быть опасной, вызывая перегрев или головокружение», — сказала Сысоева.
По словам врача, во время болезни оптимально принимать ванну с умеренно теплой водой и ограничивать время процедуры до 10−15 минут. Тогда теплая ванна поможет облегчить симптомы простуды: улучшить кровообращение, расслабить мышцы и снизить дискомфорт.