Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны

РИА Новости: горячие ванны опасно принимать при повышенной температуре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Принимать горячую ванну при повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях может быть опасно из-за риска головокружения или перегрева организма, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

«При повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях слишком горячая вода может быть опасной, вызывая перегрев или головокружение», — сказала Сысоева.

По словам врача, во время болезни оптимально принимать ванну с умеренно теплой водой и ограничивать время процедуры до 10−15 минут. Тогда теплая ванна поможет облегчить симптомы простуды: улучшить кровообращение, расслабить мышцы и снизить дискомфорт.