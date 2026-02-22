В России работодатели не могут штрафовать сотрудников: в чем причина

В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников, так как трудовое законодательство не предусматривает таких дисциплинарных мер. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Анастасия Колодяжная.
«Согласно действующему Трудовому кодексу, дисциплинарная ответственность может быть только в виде замечания, выговора и увольнения по соответствующему основанию ТК РФ», — отметила юрист в интервью ТАСС.
Колодяжная пояснила, что многие компании в России часто заимствуют образцы соглашений о неразглашении конфиденциальной информации из западных практик. Она уточнила, что работодатели включают в них положения, которые не применимы в РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что работодатели в России обязаны выплачивать премии сотрудникам в установленные сроки. Если средства не поступают в этот период, нанимателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.