Глава МИД Финляндии: РФ не добилась стратегической победы на Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle резко высказалась о президенте РФ Владимире Путине и ходе военных действий на Украине. По словам главы финского внешнеполитического ведомства, у российского лидера нет реального стремления к миру, а Москва не достигла никакой стратегической победы.
Валтонен перечислила факторы, которые, по ее мнению, свидетельствуют об обратном: вступление Финляндии и Швеции в НАТО, разрыв торговых отношений с Россией и «немыслимые потери» на фронте. Министр призвала западных союзников увеличить военную помощь Киеву, признав, что текущих поставок недостаточно.
— Финляндия отправляет оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. Нужно делать больше, — подчеркнула Валтонен в интервью.
При этом она охарактеризовала ситуацию с попытками усилить давление на Россию как игру в «кошки-мышки», но выразила уверенность, что Финляндии удается усложнять положение РФ.
3 февраля Валтонен заявила, что телефонный разговор лидеров Евросоюза с президентом России стал бы неверным сигналом в текущей ситуации. Свою позицию она озвучила в комментарии немецким СМИ.