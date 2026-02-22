Глава МИД Финляндии: РФ не добилась стратегической победы на Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle резко высказалась о президенте РФ Владимире Путине и ходе военных действий на Украине. По словам главы финского внешнеполитического ведомства, у российского лидера нет реального стремления к миру, а Москва не достигла никакой стратегической победы.