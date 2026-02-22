Ричмонд
Глава МИД Финляндии: РФ не добилась стратегической победы на Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle резко высказалась о президенте РФ Владимире Путине и ходе военных действий на Украине. По словам главы финского внешнеполитического ведомства, у российского лидера нет реального стремления к миру, а Москва не достигла никакой стратегической победы.

Валтонен перечислила факторы, которые, по ее мнению, свидетельствуют об обратном: вступление Финляндии и Швеции в НАТО, разрыв торговых отношений с Россией и «немыслимые потери» на фронте. Министр призвала западных союзников увеличить военную помощь Киеву, признав, что текущих поставок недостаточно.

— Финляндия отправляет оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. Нужно делать больше, — подчеркнула Валтонен в интервью.

При этом она охарактеризовала ситуацию с попытками усилить давление на Россию как игру в «кошки-мышки», но выразила уверенность, что Финляндии удается усложнять положение РФ.

3 февраля Валтонен заявила, что телефонный разговор лидеров Евросоюза с президентом России стал бы неверным сигналом в текущей ситуации. Свою позицию она озвучила в комментарии немецким СМИ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше