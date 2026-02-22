Дорогу Верхний Перевал — Ясеневый в Приморье продолжат ремонтировать в 2026 году

Ремонт муниципальной дороги «Верхний Перевал — Ясеневый» продолжат в этом году. Работы начнутся от 78-го километра трассы, где в 2025 году завершился ремонт 17-километрового участка с 61 по 78 километры. На приведение в нормативное состояние нового участка с 78 по 94 километры администрация Пожарского муниципального округа готова направить почти 250 млн рублей. Об этом свидетельствует документация электронного аукциона, размещенного 20 февраля.
Контракт предусматривает расчистку полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, разработку грунта, устройство основания и покрытия, в том числе отсыпку скальником, щебнем и щебеночно-песчаной смесью, устройство подушек под фундаменты опор мостов, укладку стальных и железобетонных водопропускных труб.
Предполагается, что работы начнутся с 1 мая, а завершатся 30 сентября 2026 года и будут проходить в пять этапов. 2 марта заканчивается прием заявок на участие в электронном аукционе, его начальная цена — 249,8 млн рублей.