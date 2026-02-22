Дорогу Верхний Перевал — Ясеневый в Приморье продолжат ремонтировать в 2026 году

Ремонт муниципальной дороги «Верхний Перевал — Ясеневый» продолжат в этом году. Работы начнутся от 78-го километра трассы, где в 2025 году завершился ремонт 17-километрового участка с 61 по 78 километры. На приведение в нормативное состояние нового участка с 78 по 94 километры администрация Пожарского муниципального округа готова направить почти 250 млн рублей. Об этом свидетельствует документация электронного аукциона, размещенного 20 февраля.