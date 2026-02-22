В России с марта введут 50-процентную скидку на авиабилеты для детей

В Минтрансе уточнили, что право на скидку на билеты в эконом-классе получат дети в возрасте от 2 до 12 лет при перелёте с любым совершеннолетним лицом. Обязательным условием остаётся оформление ребёнка и сопровождающего в рамках одного общего бронирования. Новые нормы касаются внутрироссийских направлений.