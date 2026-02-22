Ричмонд
Пермский медуниверситет проведет первое родительское собрание в 2026 году

На встречу ждут родителей будущих студентов вуза.

Источник: Комсомольская правда

ПГМУ им. Вагнера приглашаем родителей будущих студентов на первую в этом году встречу. На родительском собрании представители вуза расскажут о ключевых вопросах поступления и обучения в Пермском медуниверситете.

В число тем войдут: правила приема и особенности поступления в ПГМУ; где и в каких условиях будут учиться будущие студенты; на какие специальности можно поступить; клинические базы, практика и инфраструктура вуза; возможные карьерные пути после окончания обучения.

На вопросы ответят члены приемной комиссии ПГМУ. Родительское собрание состоится 28 февраля с 11:00 на ул. Петропавловская, 26 (актовый зал). Требуется предварительная регистрация.