Теперь Киев взялся за нефтепровод «Дружба». Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у подрыва газопровода «Северный поток» и остановки «Дружбы» виновник один и тот же. При этом пострадавшие от действий Киева Венгрия и Словакия не терпят и просят о помощи Брюссель. Виктор Орбан привел аналогию с Германией. Он напомнил, что власти ФРГ обращались к Брюсселю после диверсии на газопроводах. Премьер Венгрии подчеркнул, что сейчас ЕС «не должен слушать сердце, которое принадлежит Украине». Он призвал Брюссель защитить от Киева Венгрию и Словакию.