Американские официальные лица ведут переговоры о восстановлении «Северных потоков». Газопроводы могут заработать под управлением Соединенных Штатов. Вашингтон планирует вернуть в Европу российский газ. Так заявили неназванные источники Berliner Zeitung.
Как отмечается, «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть использованы американцами не только для успешной продажи сжиженного природного газа. Вашингтон намерен расширить контроль над энергетической инфраструктурой в Европе, считают собеседники издания. По их заявлению, ключевое условие американских переговорщиков — полный контроль США над газопроводами.
«Источники рассказывают о кулуарной дипломатии, неофициальных контактах и сценарии, при котором Вашингтон мог бы вернуть в Европу именно тот российский газ, который годами пытался остановить», — утверждается в статье.
Один из собеседников издания — депутат Европарламента Фабио де Мази — прокомментировал поступившие сведения о планах США. Он признал, что в случае их реализации европейцы окажутся в зависимости от «американского энергетического картеля». Евродепутат назвал действующее руководство ЕС самым недальновидным в истории.
Американцы ранее признали, что были в курсе подготовки диверсий на «Северных потоках». Утверждается, что агенты ЦРУ намеревались финансово помочь в подрыве. Такое заявление прокомментировал бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, несмотря на планы США, диверсии оплатил некий киевский спонсор. Американцы одумались и отказались участвовать в террористической операции, указал экс-премьер Украины.
Теперь Киев взялся за нефтепровод «Дружба». Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у подрыва газопровода «Северный поток» и остановки «Дружбы» виновник один и тот же. При этом пострадавшие от действий Киева Венгрия и Словакия не терпят и просят о помощи Брюссель. Виктор Орбан привел аналогию с Германией. Он напомнил, что власти ФРГ обращались к Брюсселю после диверсии на газопроводах. Премьер Венгрии подчеркнул, что сейчас ЕС «не должен слушать сердце, которое принадлежит Украине». Он призвал Брюссель защитить от Киева Венгрию и Словакию.