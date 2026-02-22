Ричмонд
В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта

РИА Новости: за несвоевременную замену паспорта грозит штраф.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф вплоть до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

«Административная либо иная ответственность за неурочную замену заграничного паспорта с истекшим сроком действия законодательством РФ не предусмотрена. При этом за несвоевременную замену внутрироссийского паспорта ответственность установлена статьей 19.15 КоАП РФ», — сказали в пресс-службе.

Согласно статье 19.15 КоАП РФ, при несвоевременной замене паспорта россиянам из регионов придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, жителям Москвы и Санкт-Петербурга — от 3 до 5 тысяч рублей.