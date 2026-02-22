В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта

Согласно статье 19.15 КоАП РФ, при несвоевременной замене паспорта россиянам из регионов придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, жителям Москвы и Санкт-Петербурга — от 3 до 5 тысяч рублей.