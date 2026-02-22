Ричмонд
FT: В Иране вспыхнули новые студенческие протесты против властей

В Иране начались новые антиправительственные выступления — студенты нескольких престижных университетов Тегерана устроили столкновения с проправительственными группами прямо на территориях кампусов. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщило издание Financial Times.

Акции протеста охватили университеты имени Амира Кабира и имени Шарифа, расположенные в центральном и западном Тегеране. Учащиеся скандировали лозунги против иранских властей и высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.

Протесты начались в первый день нового учебного семестра и проходят на фоне обострения напряженности в отношениях между Ираном и США, говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом перебрасывает к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранские войска готовы атаковать базы США, расположенные в Персидском заливе, в случае нападения на территорию страны. Он отметил, что такие действия будут считаться не нападением на соседние страны, а атакой на американские базы на территории стран, «где находятся американцы».

Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
