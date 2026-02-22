FT: В Иране вспыхнули новые студенческие протесты против властей

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранские войска готовы атаковать базы США, расположенные в Персидском заливе, в случае нападения на территорию страны. Он отметил, что такие действия будут считаться не нападением на соседние страны, а атакой на американские базы на территории стран, «где находятся американцы».