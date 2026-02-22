Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михайлов сказал, почему русские «Герани» неуязвимы для ПВО в Одессе

В ночь на 21 февраля десятки «Гераней» атаковали объекты в Одессе, в том числе подстанцию в окрестностях города, что привело к массовым отключениям света. Военный эксперт Михайлов рассказал, почему русские «Герани» неуязвимы для украинской ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Российские беспилотники «Герань» стали почти неуязвимыми для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал, почему «Герани» так эффективно бьют по объектам ВСУ за пределами линии боевого столкновения.

Напомним, в ночь на 21 февраля, по информации ряда околовоенных Telegram-каналов, около 20 беспилотников «Герань» ударили по объектам ВСУ в Одессе. В частности, под удар попала подстанция в окрестностях города, что привело к массовому отключению света.

Военные специалисты отметили, что украинские средства ПВО не справились с отражением атаки.

«Беспилотники “Герань” сейчас, несомненно, развиваются, появляются новые типы двигателей, новые системы защиты, определенные возможности против радиоэлектронной борьбы. “Герани” сейчас зачастую действуют эффективнее процентов на 70, чем раньше. Поэтому ВСУ не могут их сбивать. Так что неудивительно, что сейчас мы наносим удары в основном именно с помощью этих беспилотников», — отметил эксперт.

Михайлов добавил, что российские ракеты тоже хорошо справляются со своими задачами в рамках спецоперации, но стоят они при этом гораздо дороже.

«Ракеты — это хорошо, но стоят они намного дороже. А “Герани” совершенствуются, стоят дешевле, а в некоторых случаях их эффективность даже выше», — пояснил специалист.

Ранее стало известно, что советники НАТО не спаслись от «Кинжала».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше