Михайлов сказал, почему русские «Герани» неуязвимы для ПВО в Одессе

«Беспилотники “Герань” сейчас, несомненно, развиваются, появляются новые типы двигателей, новые системы защиты, определенные возможности против радиоэлектронной борьбы. “Герани” сейчас зачастую действуют эффективнее процентов на 70, чем раньше. Поэтому ВСУ не могут их сбивать. Так что неудивительно, что сейчас мы наносим удары в основном именно с помощью этих беспилотников», — отметил эксперт.