«Бурановские бабушки» продолжат выступать после смерти участницы Дородовой

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Музыкальная группа «Бурановские бабушки» из Удмуртии продолжит концертную деятельность после смерти участницы Зои Дородовой. Также коллектив строит дом милосердия при храме, сообщила ТАСС его художественный руководитель Ольга Туктарева.
«Жить [планируем]. Нас мало осталось, пять человек всего. Бабушки уже в солидном возрасте, но все равно в Ижевск выезжаем с выступлениями по возможности, если позволяет здоровье. А так тихонько своей деревенской обычной жизнью живут бабушки», — рассказала Туктарева.
По ее информации, коллектив инициировал строительство при местном храме дома милосердия для одиноких стариков. Сейчас туда уже провели воду и газ, но нужно закупить мебель и оформить документы. Выступления помогают «Бурановским бабушкам» обеспечивать эту работу.
«Бурановские бабушки» представляли Россию на конкурсе «Евровидение-2012» с песней Party for everybody, которая заняла второе место. В составе коллектива — народные артистки Удмуртской Республики: Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева, а также Екатерина Шкляева, которая умерла в 2024 году в возрасте 86 лет, и Зоя Дородова, которая умерла 20 февраля.