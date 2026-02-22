ЛДПР предлагает бесплатно выделять неиспользуемые земли под поместья

«Мы в ЛДПР убеждены, что в XXI веке современные коммуникации, возможности для запуска своего дела, условия для благополучной и процветающей жизни должны быть доступны не только в мегаполисах и региональных столицах. Мы давно призываем строить горизонтальную Россию: осваивать земли и застраивать малоэтажным жильем. ЛДПР за возрождение исконно-русских традиций и ценностей. На отдаленных территориях должны появляться родовые поместья — просторные, обеспеченные всеми коммуникациями участки размером до гектара, чтобы люди могли держать свой огород и сад, а если захотят, то и скотину. Чтобы дома, как и прежде, строились на века и передавались внутри семей от поколения к поколению», — заключил он.