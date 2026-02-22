В РФ рассматривают новые меры в отношении детей иностранцев: их могут обязать покинуть страну после 18 лет

В России могут внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан». Власти рассматривают новые меры в отношении детей мигрантов. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранцы по достижении 18 лет должны будут выехать из России. Так говорится в документе, опубликованном на сайте думской электронной базы.
Однако у достигших совершеннолетия детей мигрантов будет способ остаться в стране. Они смогут подать заявление о выдаче патента. В случае принятия законопроекта дети иностранных граждан, кроме того, будут иметь возможность оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя. Взрослых обяжут оплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.
Помимо прочего, документ предусматривает запрет на выдачу или продление патента иностранным гражданам с низким доходом. Речь идет о тех мигрантах, кто получает меньше прожиточного минимума в расчете на самого себя и всех иждивенцев. Налоговые органы будут обязаны передавать сведения о заработке иностранцев в МВД.
«По достижении возраста 18 лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение 30 дней, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента», — говорится в законопроекте.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности объяснила обязанности мигрантов по платежу по НДФЛ. Она одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Так, законопроект вводит обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ временно и постоянно проживающими в РФ иностранцам. Речь идет о тех, кто работает у физических лиц.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что иностранцы не должны иметь возможность менять цель въезда в Россию на работу уже внутри страны. Он отметил, что иностранец, приезжая для туризма, должен уехать туристом. В случае желания работать в РФ мигрант должен сразу указывать свою цель, добавил парламентарий.
Стоит напомнить, что иностранцы также обязаны сдавать экзамен по русскому языку. Однако лишь малая часть успешно проходит тестирование с первой попытки, информирует Минобрнауки.