Выбили мозг ВСУ: под Сумами разбит запасной командный пункт с 30 офицерами

ВС РФ уничтожили казармы с операторами беспилотников 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Сумской области. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, эти боевики ВСУ атаковали Курское приграничье.
«Подразделение, которое было уничтожено, работало по Курской области. Все, что прилетало в область, так или иначе проходило через эту точку. Помимо казарм там был подземный бункер, запасный пункт управления ВСУ, в котором разрабатывались планы по нанесению ударов по Курской области. То есть, ВС РФ уничтожили осиное гнездо, где разрабатывались планы по нанесению террористических ударов», — сказал он.
По словам Иванникова, ударами по казармам и бункеру уничтожили несколько десятков офицеров ВСУ и операторов дронов.
«В данном случае было полное разрушение командного пункта и уничтожение не менее 30 офицеров и подготовленных операторов беспилотной авиации ВСУ», — объяснил военный эксперт.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры ВСУ в Николаевской области, поразив пункт дислокации украинских боевиков и склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.