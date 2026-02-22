Выбили мозг ВСУ: под Сумами разбит запасной командный пункт с 30 офицерами

«Подразделение, которое было уничтожено, работало по Курской области. Все, что прилетало в область, так или иначе проходило через эту точку. Помимо казарм там был подземный бункер, запасный пункт управления ВСУ, в котором разрабатывались планы по нанесению ударов по Курской области. То есть, ВС РФ уничтожили осиное гнездо, где разрабатывались планы по нанесению террористических ударов», — сказал он.