Минобороны: бойцы ВС РФ используют средства связи, не завязанные на Telegram

Ранее в ФСБ России сообщили, что украинская армия имеет доступ к информации, публикуемой в Telegram, и использует ее в военных целях. В ведомстве отметили, что за последние три месяца использование мессенджера российскими солдатами в зоне спецоперации создавало угрозу их жизни.