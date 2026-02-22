Минобороны: бойцы ВС РФ используют средства связи, не завязанные на Telegram

Подразделения российской армии, участвующие в спецоперации, используют исключительно штатные средства связи, не зависящие от Telegram. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют только штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что каналы связи обеспечивают стабильную работу и эффективное взаимодействие всех элементов системы управления в зоне специальной военной операции.
Ранее в ФСБ России сообщили, что украинская армия имеет доступ к информации, публикуемой в Telegram, и использует ее в военных целях. В ведомстве отметили, что за последние три месяца использование мессенджера российскими солдатами в зоне спецоперации создавало угрозу их жизни.