Минобороны: бойцы ВС РФ используют средства связи, не завязанные на Telegram

Армия РФ использует только официальные каналы связи в зоне спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения российской армии, участвующие в спецоперации, используют исключительно штатные средства связи, не зависящие от Telegram. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют только штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что каналы связи обеспечивают стабильную работу и эффективное взаимодействие всех элементов системы управления в зоне специальной военной операции.

Ранее в ФСБ России сообщили, что украинская армия имеет доступ к информации, публикуемой в Telegram, и использует ее в военных целях. В ведомстве отметили, что за последние три месяца использование мессенджера российскими солдатами в зоне спецоперации создавало угрозу их жизни.