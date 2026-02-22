Священник сказал, как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье, которое в этом году выпало на 22 февраля, православным верующим нужно совершить несколько обязательных действий.
«В этот день Церковь вспоминает изгнание Адама, то есть то, что произошло с нашими прародителями Адамом и Евой. И получилось, что они не попросили прощения у Господа Бога. Поэтому в этот день мы просим прощения, учась исправить то, что не получилось у наших прародителей», — рассказал aif.ru священник Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка.
Собеседник издания отметил, что в этот день люди просят у друг друга прощения за грехи, за слова, за мысли. При этом он предостерег от бездумной рассылки гифок и картинок.
«Когда все начинают массово рассылать друг другу всякие фотографии или там гифки или еще чего-нибудь… происходит самое ужасное. Мы очень важное слово “прости” уничтожаем полностью, и оно больше не имеет того важнейшего значения, которое должно иметь», — объяснил священник Портнов.
Он уточнил, что с помощью сообщения в мессенджере можно попросить прощения в исключительных случаях — если человек находится далеко и невозможно сделать это лично.
Отметить на сообщение или личную просьбы о прощении можно по устойчивой формуле, важно сделать это от души.
«Обычно формула, скажем так, устойчивая, выглядит следующим образом: “Прощаю, и ты меня прости”. Можно ее вариант: “И ты меня прости, Христа ради”. Можно вот так ответить», — добавил священник Максим Портнов.