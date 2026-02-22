Священник сказал, как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

«В этот день Церковь вспоминает изгнание Адама, то есть то, что произошло с нашими прародителями Адамом и Евой. И получилось, что они не попросили прощения у Господа Бога. Поэтому в этот день мы просим прощения, учась исправить то, что не получилось у наших прародителей», — рассказал aif.ru священник Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка.