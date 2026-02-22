Последний вывозной рейс для российских туристов с Кубы вылетел в Москву

Самолет, выполняющий последний вывозной рейс для российских туристов с Кубы, вылетел из Варадеро в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Шереметьево».
«Рейс FV 6928 из Варадеро летит Взлет 21 февраля в 20.30 по местному времени (22 февраля в 04.30 по московскому времени)», — указано на табло.
Прибытие в Москву запланировано на 18:20 по московскому времени. Вывозные рейсы для туристов с Кубы выполняли авиакомпании «Россия» и Nordwind.
Ранее KP.RU писал, что Куба столкнулась с серьезным дефицитом авиатоплива. Причиной стали ограничения, введенные в рамках блокады со стороны США. Международный аэропорт Гаваны распространил предупреждение о нехватке топлива с 10 февраля по 11 марта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что политика США в отношении Кубы является неправильной. Он добавил, что нельзя считать правильным, когда одна страна ограничивает возможности другой и создает трудности для ее населения.