Российский военный в одиночку взял в плен восемь бойцов ВСУ под Красноармейском

По словам пленного, их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, после чего по позициям начала работать российская артиллерия. Один украинский военный погиб, несколько получили ранения. Затем над ними появился дрон, предложивший сдаться. Позже сбросили посылку с обедом, а затем к ним пришел российский солдат.