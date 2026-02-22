Российский военный в одиночку взял в плен восемь бойцов ВСУ под Красноармейском

Российский боец в одиночку захватил в плен восемь украинских военнослужащих в районе Красноармейска в ДНР. Об этом рассказал пленный солдат 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Бойко.
По словам пленного, их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, после чего по позициям начала работать российская артиллерия. Один украинский военный погиб, несколько получили ранения. Затем над ними появился дрон, предложивший сдаться. Позже сбросили посылку с обедом, а затем к ним пришел российский солдат.
— «Спалился» дроном Андрей. И нас (восемь человек) взял в плен один человек, — рассказал Бойко в интервью РИА Новости.
Другой пленный Ростислав Лемешенко уточнил, что российский военный во время штурма стрелял в пол и ликвидировал двух боевиков, после чего остальные восемь предпочли сдаться.
21 февраля стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, 20 февраля стало известно, что военные ВС России совершили прорыв в Харьковской области.