Десятки русских «Гераней» погрузили Одессу во тьму ударами по подстанции в окрестностях города в ночь на 21 февраля. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru сказал, чем для киевского режима обернется отказ от завершения конфликта.
Напомним, в ночь на 21 февраля, по информации ряда околовоенных Telegram-каналов, около 20 беспилотников «Герань» ударили по объектам ВСУ в Одессе. В частности, под удар попала подстанция в окрестностях города, что привело к массовому отключению света.
На подстанции в Одессе, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после прилетов начался пожар.
Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что блэкаут подтолкнет киевский режим к завершению конфликта.
«Чем больше создается дискомфорта, тем больше русское население городов Украины, в том числе Одессы, начинает понимать, что ситуацию, когда режим Зеленского воюет до последнего украинца, нужно заканчивать», — пояснил эксперт.
В Одессе в последние дни наблюдались проблемы не только с электричеством, но и с теплом в домах. Примечательно, что в некоторых районах Одессы свет появлялся только после того, как жители выходили на протесты.
«Украинские власти не думали, когда перекрывали воду, газ и свет жителям Крыма, там страдали люди. А сейчас столкнулись с такой ситуацией сами. Я думаю, это приблизит момент, когда они наконец сядут за стол переговоров», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что летчики НАТО замечены в элитных санаториях под Одессой, Киевом и Днепром.