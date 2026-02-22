С 1 марта в Омской области повысится цена билета на электричку

В Омской области с 1 марта повысится стоимость билета в пригородных электричках. Соответствующий приказ утвердила РЭК Омской области.
Согласно приказу РЭК, роезд на пригородном электротранспорте в пределах черты города Омска — участок от станции Московка до остановочного пункта имени Н. И. Данильченко будет с 1 марта будет стоить 45 рублей.
За пределами Омска, но внутри территории Омской области, за первые 15 км пути придется заплатить те же 45 рублей, после 15 км — плюс 3,17 рубля за каждый последующий километр.
Отдельно в приказе говорится о вагонах повышенной комфортности — за путешествие в нем придется доплатить еще 50 рублей.
При этом все ранее принятые льготы для пассажиров сохранятся.
