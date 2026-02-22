Дрессировщик Аксарян сказал, почему от макаки Панча отказалась мать

«По факту моего опыта, такое возможно достаточно часто. Макака или шимпанзе может отказаться, выбросить своего малыша. В моей практике было, когда родная мать-обезьяна швырнула своего малыша с достаточно большой высоты, он сломал себе руку. Пришлось делать операцию этой обезьянке маленькой и, естественно, отсадить от мамы. У них все, как у людей. Женщины же тоже иногда бросают своих детей, тоже самое у обезьян. Все очень схоже», — сказал эксперт.