Дрессировщик Аксарян сказал, почему от макаки Панча отказалась мать

История маленькой макаки Панча из японского зоопарка приковала внимание пользователей по всему миру. Они переживают за малыша, от которого отказалась мать. Почему она отвергла детеныша, объяснил aif.ru народный артист России, дрессировщик Азиз Аскарян.
«По факту моего опыта, такое возможно достаточно часто. Макака или шимпанзе может отказаться, выбросить своего малыша. В моей практике было, когда родная мать-обезьяна швырнула своего малыша с достаточно большой высоты, он сломал себе руку. Пришлось делать операцию этой обезьянке маленькой и, естественно, отсадить от мамы. У них все, как у людей. Женщины же тоже иногда бросают своих детей, тоже самое у обезьян. Все очень схоже», — сказал эксперт.
История маленькой макаки Панча началась в июле 2025 года. Малыш родился зоопарке города Итикава. Мать не приняла его, поэтому сотрудники зоопарка подарили ему суррогатную маму — плюшевого орангутанга. Панч очень привязался к игрушке, которая стала его постоянным спутником. История маленького макака распространилась в социальных сетях. Пользователи внимательно следят за публикациями о жизни Панча.