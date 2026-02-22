Президент ЕЦБ Лагард ушла во время речи министра Лютника: она объяснила свое решение

На Всемирном экономическом форуме в Давосе произошел инцидент, вызвавший массу вопросов. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард демонстративно ушла из зала в ходе выступления американского министра торговли Говарда Лютника. По ее словам, речь главы Минторга США была неуместной. Президент ЕЦБ не оценила его антиевропейскую риторику. Так она сказала в беседе с The Wall Street Journal.
Кристин Лагард пояснила, что Говард Лютник чрезмерно резко высказался об экономике Европы. Он, в том числе, в ходе речи указал на ее неконкурентоспособность.
«Выступление последнего оратора, без каких-либо опровержений, человека, который просто обрушился с критикой на Европу, правых, левых и центристов, я посчитала чрезмерным», — заявила Кристин Лагард.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал конференции в Давосе и Мюнхене. Он назвал их опасными из-за резких заявлений.