Президент ЕЦБ Лагард ушла во время речи министра Лютника: она объяснила свое решение

На Всемирном экономическом форуме в Давосе произошел инцидент, вызвавший массу вопросов. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард демонстративно ушла из зала в ходе выступления американского министра торговли Говарда Лютника. По ее словам, речь главы Минторга США была неуместной. Президент ЕЦБ не оценила его антиевропейскую риторику. Так она сказала в беседе с The Wall Street Journal.