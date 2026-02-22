Ричмонд
Две цели одним ударом: ювелирная атака ВС РФ вызвала панику в ВСУ и НАТО

Бункер с командирами ВСУ и операторами дронов уничтожили в Сумской области. Для комбинированного удара использовали дроны и снаряд «Краснополь» сообщил подполковник запаса Олег Иванников.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные провели тщательную разведку, выявили и уничтожили в Сумской области бункер с командирами ВСУ и казармы с операторами беспилотников 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, для нанесения удара использовали снаряд «Краснополь» и дроны.

«В указанной точке находился бункер, в котором располагались командование и операторы беспилотных летательных аппаратов. Для удара использовали высокоточные российские боеприпасы, такие как “Краснополь”, а беспилотниками дочищали то, что оставалось от бункера с боевиками ВСУ. Это наглядный пример образцовой работы как подразделений, определяющих координаты для нанесения удара, так и ракетчиков и авиация. Удар был нанесён по всем правилам военной науки, поэтому результат для ВСУ предсказуем: уничтожены не только командиры, но и операторы БПЛА», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что уничтожение операторов дронов ВСу является первоочередной задачей ВС РФ.

«Операторы дронов ВСУ, которые находились в бункере, проходили длительное обучение, были высококлассными специалистами. Их уничтожение всегда являлось первоочередной задачей российских вооружённых сил, с чем они доблестно справились, уничтожив противника», — добавил он.

Ранее Иванников сообщил, что ВС РФ уничтожили ударом в Сумской области не менее 30 офицеров ВСУ и операторов БПЛА.

