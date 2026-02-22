Две цели одним ударом: ювелирная атака ВС РФ вызвала панику в ВСУ и НАТО

«В указанной точке находился бункер, в котором располагались командование и операторы беспилотных летательных аппаратов. Для удара использовали высокоточные российские боеприпасы, такие как “Краснополь”, а беспилотниками дочищали то, что оставалось от бункера с боевиками ВСУ. Это наглядный пример образцовой работы как подразделений, определяющих координаты для нанесения удара, так и ракетчиков и авиация. Удар был нанесён по всем правилам военной науки, поэтому результат для ВСУ предсказуем: уничтожены не только командиры, но и операторы БПЛА», — сказал он.