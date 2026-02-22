В России начнут серийное производство октокоптера «Воробей-15» в феврале

Аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки до 15 кг и создан на базе пропеллера 15×7х3, уже выпускаемого предприятием. Основная задача дрона — обеспечение логистики в полевых условиях. Беспилотник оснащён восемью пропеллерами. При повреждении одного винта он должен продолжать полёт с ограниченной эффективностью, в отличие от квадрокоптеров, которые полностью теряют устойчивость.