Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам стали рассылать фальшивые письма от mos.ru для кражи данных

Аферисты придумали новую схему обмана жителей столицы — они рассылают электронные письма от имени портала mos.ru с уведомлением о якобы новом входе в личный кабинет.

Аферисты придумали новую схему обмана жителей столицы — они рассылают электронные письма от имени портала mos.ru с уведомлением о якобы новом входе в личный кабинет.

В письме москвичам предлагают проверить параметры входа, а также сообщают, что необходимо позвонить в «отдел контроля» по указанному номеру, если человек не заходил на портал. В ходе разговора злоумышленники выманивают личные данные и просят назвать код из смс-сообщения.

Власти призывают граждан быть бдительными и не сообщать незнакомцам коды подтверждения, передает РИА Новости.

Сегодня угроза мошенничества в интернете стала большой проблемой для всех возрастов. Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто мало знаком с современными технологиями. Социальная инженерия и фишинг остаются одними из самых популярных методов, которыми злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным или финансам. Какие меры защиты принять и как защитить близких, рассказал «Вечерней Москве» руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.