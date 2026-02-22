Москвичам стали рассылать фальшивые письма от mos.ru для кражи данных

Сегодня угроза мошенничества в интернете стала большой проблемой для всех возрастов. Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто мало знаком с современными технологиями. Социальная инженерия и фишинг остаются одними из самых популярных методов, которыми злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным или финансам. Какие меры защиты принять и как защитить близких, рассказал «Вечерней Москве» руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.