Погода в Минске на 22 февраля 2026 года: до +2 и снег с дождем

Сходны прогнозы и на другие погодные условия: в частности, в Минске ожидается преобладание облачности, осадки в виде дождя и снега в первой половине дня (вероятность выпадения — 70−80%), а утром еще возможен и слабый туман. Ветер будет умеренным, западным, скоростью 4−9 метров в секунду и с порывами до 12 метров в секунду. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.