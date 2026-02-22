Ричмонд
Погода в Минске на 22 февраля 2026 года: до +2 и снег с дождем

Синоптики предупредили о дожде со снегом в Минске 22 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 22 февраля, в Беларусь придут теплые воздушные массы с территории Западной Европы. Наряду с фронтальными разделами они и будут определять погодные условия. Расскажем подробнее, какой будет погода в Минске 22 февраля 2026 года.

Температура воздуха в Минске 22 февраля 2026 года.

Сервис Яндекс. Погода прогнозирует минчанам температуру воздуха в пределах от −2 градусов утром до +2 днем, а к вечеру столбики термометров опустятся до 0. Единодушны с ним и синоптики Белгидромета: они также обещают Минску 22 февраля температурный фон в пределах 0…+2 градуса.

Сходны прогнозы и на другие погодные условия: в частности, в Минске ожидается преобладание облачности, осадки в виде дождя и снега в первой половине дня (вероятность выпадения — 70−80%), а утром еще возможен и слабый туман. Ветер будет умеренным, западным, скоростью 4−9 метров в секунду и с порывами до 12 метров в секунду. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Давление в Минске 22 февраля 2026 года.

Атмосферное давление в Минске 22 февраля 2026 года ожидается немного ниже обычного. В течение дня оно будет колебаться в пределах 738−740 мм ртутного столба.

Геомагнитная обстановка в этот день будет спокойной.

Напомним, 22 февраля празднуется последний день Масленицы, который называется Прощеным воскресеньем. Мы собрали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 22 февраля, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».

И что можно и нельзя делать в Лаптев день 22 февраля, который называют Капельницы.

Также белорусский синоптик Рябов сказал о снеге, тумане и неустойчивой погоде на неделе с 23 февраля по 1 марта: «До настоящей метеорологической весны еще далеко».