В Бодайбо вернули отопление во все жилые дома в зоне ЧС

В Бодайбо коммунальщики вернули тепло во все жилые дома в зоне ЧС. Напомним, в конце января произошла авария на теплосетях из-за чего школы, детские сады и жилые дома в части города остались без отопления. Как сообщил губернатор Иркутской области, 21 февраля были выполнены все ключевые задачи. При этом аварийно-восстановительные работы не окончены.