Карл III открыл полиции доступ ко всем документам брата Эндрю по делу о связях с Эпштейном

Король Великобритании Карл III распорядился предоставить правоохранительным органам полный доступ ко всем документам, электронным письмам и правительственным файлам, касающимся деятельности его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на посту торгового спецпредставителя страны. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщило издание The Observer со ссылкой на источники в королевском окружении.

Как заявил собеседник издания, королевская семья будет «полностью и искренне сотрудничать» со следствием. При этом пока неизвестно, будут ли проводиться обыски в Букингемском дворце, где до 2022 года у принца Эндрю был частный офис и апартаменты.

Некоторые представители окружения опасаются, что расследование может выявить причастность высокопоставленных сотрудников дворца к сокрытию предполагаемых преступлений экс-принца. Источники отмечают, что если это имело место, то происходило во времена правления Елизаветы II — Карл III и принц Уильям тогда не могли принимать подобные решения, говорится в статье.

Британская полиция задержала брата короля Британии 19 февраля. Эндрю подозревают в должностном преступлении. Следователи считают, что он передавал информацию педофилу Джеффри Эпштейну.

В тот же день Маунтбаттен-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом.

По данным западных СМИ, ситуация с экс-принцем Эндрю стала первым за почти 500 лет случаем задержания брата или сестры действующего британского монарха.

