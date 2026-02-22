Ричмонд
Диетолог Кованова рассказала о самых полезных супах

Какие супы являются самыми полезными и кому стоит их обязательно ввести в свой рацион, рассказала диетолог Софья Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru отметила, что супы не обязательны в ежедневном рационе, но при этом могут быть удобным инструментом здорового питания.

«Важно понимать, что “без супа нельзя” и “без супа у тебя желудок не будет работать” — миф. Однако правильно подобранный суп может быть удобным инструментом здорового питания», — сказал он.

Диетолог назвала варианты супов, которые полезны практически всем.

«Оптимальный вариант — супы на овощном или нежирном бульоне с источником белка и клетчатки: уха, суп-пюре из брокколи, фасолевый, куриный с зеленью. Они подходят большинству людей, особенно при контроле веса, повышенной умственной нагрузке или склонности к перееданию вечером», — объяснила нутрициолог.

Ранее диетолог Кованова рассказала, какие супы помогают похудеть.