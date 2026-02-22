Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для новосибирцев могут отменить визы в Индию

С инициативой введения безвизового режима с Индией выступила Ассоциация туроператоров.

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Новосибирской области, как и других регионов страны, могут ввести безвизовый режим с Индией. С такой инициативой выступила Ассоциация туроператоров (АТОР). По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, введение безвизового режима поможет реализовать туристический потенциал России и Индии.

— Индия — мегаинтересная страна как для выездного туризма, так и для въездного. Она всегда входила в десятку интересных стран для туроператоров по въездному туризму. И мы видим вот этот взаимный интерес, который все время не реализовывается, — цитирует слова Майи Ломидзе пресс-служба АТОР.

Ассоциация выступает за полную взаимную отмену виз, а не только безвизового режима для организованных групп. В АТОР отметили, что ранее это уже показало положительный эффект с другими странами. В частности, после отмены виз с Китаем турпоток вырос в обе стороны.