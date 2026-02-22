В Приморье на диспансеризации выявили ожирение и бесплодие у мужчин

В Приморском крае за прошлый год на диспансеризации и профилактических осмотрах выявили 2743 случая ожирения у мужчин от 18 до 49 лет. Также врачи диагностировали 297 случаев мужского бесплодия. Данные привели в краевом министерстве здравоохранения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".