В Приморье на диспансеризации выявили ожирение и бесплодие у мужчин

Статистику привели в краевом министерстве здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае за прошлый год на диспансеризации и профилактических осмотрах выявили 2743 случая ожирения у мужчин от 18 до 49 лет. Также врачи диагностировали 297 случаев мужского бесплодия. Данные привели в краевом министерстве здравоохранения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

По информации ведомства, среди мужчин 18−29 лет зарегистрировано 705 случаев ожирения, в группе 30−49 лет — 2038. Мужское бесплодие также чаще выявляли у мужчин старшего возраста: 70 случаев пришлось на возраст 18−29 лет и 227 — на 30−49 лет.

Главный внештатный специалист-уролог минздрава Приморья Галина Алексеева рассказала, что состояние мужского здоровья напрямую связано с образом жизни.

«Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и управление стрессом — это простые и эффективные меры профилактики», — рассказала Галина Алексеева.

В краевом минздраве напоминают, что многие заболевания долгое время протекают без симптомов, поэтому важную роль играет своевременная диспансеризация.