В аэропорту Ярославля отменили временные ограничения на полёты

Ранее в Псковской области экстренные и оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности на фоне фиксации беспилотников в соседних регионах. Профильные подразделения усилили мониторинг обстановки. Глава региона призвал жителей при обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно звонить по номеру 112.