Ответ на атаку «Фламинго» и дронов: вскрыты все точки запуска ракет и БПЛА

Сразу несколько регионов России — от Ростовской области до Удмуртии и Татарстана — подверглись комбинированным атакам с воздуха. Противник применил не только беспилотники, но и, возможно, ракеты «Фламинго». Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru эксклюзивно разобрал тактику ВСУ и указал точные точки запуска.
Удар по Воткинску: не только дроны, но и «Фламинго».
Удмуртский город Воткинск подвергся атаке противника с воздуха. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили информацию о пострадавших — травмы получили не менее 11 человек. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что целью ВСУ стал один из промышленных объектов, однако официально характер производства не раскрывается.
Внимание экспертов привлекло не только число дронов, но и их возможный тип. Максим Кондратьев отметил, что противник мог использовать не только беспилотники, но и ракеты «Фламинго». Это косвенно подтверждает украинская сторона, опубликовавшая видео запуска ракет в Сети.
«Если посмотреть по расстоянию от Украины до Удмуртии, то запускать дроны могли из Харьковской или Полтавской областей», — объяснил эксперт.
Примечательно, что это уже не первая атака на регион. Накануне Удмуртия также отражала налет беспилотников противника.
Откуда летели дроны ВСУ на Ростовскую область?
На южном направлении минувшая ночь выдалась не менее горячей. В Ростовской области силы ПВО отразили комбинированную воздушную атаку с применением БПЛА и ракет. Губернатор региона Юрий Слюсарь доложил, что беспилотники и ракеты уничтожены в небе над Каменском-Шахтинском, а также над пятью районами — Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском.
Эксперт Максим Кондратьев раскрыл логистику этого удара. В отличие от других регионов, дроны летели на Ростов не прямым путем.
«Атаки дронов ВСУ на Ростовскую область ведутся со стороны Одессы. Беспилотники огибают Крым и наносят удар в район Ростовской области через Азовское море», — отметил собеседник издания.
Такой маршрут позволяет противнику пытаться обмануть системы раннего обнаружения, заходя с неочевидного ракурса.
Самара: цель — промышленные площадки.
Пять украинских дронов самолетного типа перехватили и уничтожили средства ПВО над Самарской областью. Глава региона Вячеслав Федорищев уточнил, что угроза атаки БПЛА была объявлена еще поздно вечером. Целью удара беспилотников стали две промышленных площадки на территории области.
В беседе с aif.ru Максим Кондратьев указал на те же исходные точки, что и в случае с Удмуртией.
«Площадки для запуска дронов противник организует в приграничных областях, которые находятся максимально близко к нашим территориям. В случае с Самарской областью беспилотники могли стартовать из Харьковской или Полтавской областей», — объяснил эксперт.
Татарстан: как летели дроны?
Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Татарстан. Режим «Беспилотная опасность» на территории Республики действовал до 13:40, в Казани были отменены все уличные мероприятия, предполагающие массовое скопление людей.
Этот случай вызвал особый интерес у специалистов из-за дальности полета. Максим Кондратьев подтвердил, что для атак на Татарстан дроны запускали из Полтавской или Харьковской областей, но обратил внимание на важный инженерный нюанс.
«На всех украинских беспилотниках дальнего радиуса, типа “Лютый”, “Бобер”, PD-1 есть постоянные шасси. Казалось бы, с точки зрения инженерной науки, зачем тащить лишний вес с собой, если они нужны только на старте? За счет отказа от шасси можно увеличить дальность, увеличить объем топливного бака или вес боевой части», — рассуждает Кондратьев.
Однако, по его словам, наличие шасси выдает другую тактику врага, которая в этот раз не сработала: «Получается, что эти шасси нужны, чтобы дроны где-то приземлялись, отстаивались, накапливались и атаковали из-под самого носа. Этот нюанс нельзя забывать. Но именно в ситуации с атакой Татарстана дроны ВСУ прилетели с территории Украины».
В минувшие сутки противник осуществил массированные удары по нескольким российским регионам, пытаясь создать панику. Однако система ПВО не дала врагу такой возможности, отразив атаку дронов и ракет.