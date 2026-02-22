Орбан и Туск поссорились в соцсети из-за финансирования Украины

Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск устроили публичную перепалку в социальной сети X на почве поддержки Киева. Об этом пишет польское издание Fakt.
Туск обвинил Орбана в блокировке европейской помощи Украине и провел параллель с действиями оппозиционного политика Ярослава Качиньского.
— Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав — прим. «ВМ») Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен, — написал Туск в социальной сети X.
В ответ Орбан напомнил, что его обязанность — защищать интересы Венгрии и венгров, особенно если «кто-то им причиняет боль». Он намекнул на действия президента Украины Владимира Зеленского, которые Будапешт ранее неоднократно называл направленными против венгров, говорится в сообщении.
До этого Венгрия, Чехия и Словакия официально отказались участвовать в еврофинансировании Украины на сумму 90 миллиардов евро под 0 процентов на 2026−2027 годы.
Председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что финансирование Киева основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь считает, что кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины является большой потерей денег.