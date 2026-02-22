Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан и Туск поссорились в соцсети из-за финансирования Украины

Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск устроили публичную перепалку в социальной сети X на почве поддержки Киева. Об этом пишет польское издание Fakt.

Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск устроили публичную перепалку в социальной сети X на почве поддержки Киева. Об этом пишет польское издание Fakt.

Туск обвинил Орбана в блокировке европейской помощи Украине и провел параллель с действиями оппозиционного политика Ярослава Качиньского.

— Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав — прим. «ВМ») Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен, — написал Туск в социальной сети X.

В ответ Орбан напомнил, что его обязанность — защищать интересы Венгрии и венгров, особенно если «кто-то им причиняет боль». Он намекнул на действия президента Украины Владимира Зеленского, которые Будапешт ранее неоднократно называл направленными против венгров, говорится в сообщении.

До этого Венгрия, Чехия и Словакия официально отказались участвовать в еврофинансировании Украины на сумму 90 миллиардов евро под 0 процентов на 2026−2027 годы.

Председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что финансирование Киева основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь считает, что кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины является большой потерей денег.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше