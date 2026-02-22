Фото и видео загрязнений угольной пылью бухты Врангель оказалась фейком

Правоохранительные и природоохранные органы оперативно отреагировали на посты в социальных сетях о загрязнении бухты Врангель под Находкой. На месте была проведена проверка. В настоящий момент акватория чистая, в социальных сетях распространялись фото и видео пятилетней давности, когда действительно был факт попадания мазута в море.