Фото и видео загрязнений угольной пылью бухты Врангель оказалась фейком

В пабликах были показаны фото 2019 года.

Источник: Соцсети

Правоохранительные и природоохранные органы оперативно отреагировали на посты в социальных сетях о загрязнении бухты Врангель под Находкой. На месте была проведена проверка. В настоящий момент акватория чистая, в социальных сетях распространялись фото и видео пятилетней давности, когда действительно был факт попадания мазута в море.

Ранее в ряде местных пабликов появились фото и видеоматериалы с черной водой в бухте. Высказывалось предположение, что источником загрязнения является угольная пыль.

«Выяснилось, что в социальных сетях для иллюстраций были использованы старые фото с мазутом, снятые еще в 2019 году», — официально сообщили в правительстве Приморского края.

Также уточняется, что по данным визуального осмотра территории бухты, которую провели сегодня, 22 февраля, акватория была чистой. Никакого загрязнения нет.

Кто и почему начал распространять фейковые фото и видео — пока непонятно. Правительство Приморья призывает доверять только официальной информации и не нагнетать панику.