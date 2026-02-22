Фото и видео загрязнений угольной пылью бухты Врангель оказалась фейком

Правоохранительные и природоохранные органы оперативно отреагировали на посты в социальных сетях о загрязнении бухты Врангель под Находкой. На месте была проведена проверка. В настоящий момент акватория чистая, в социальных сетях распространялись фото и видео пятилетней давности, когда действительно был факт попадания мазута в море.
Ранее в ряде местных пабликов появились фото и видеоматериалы с черной водой в бухте. Высказывалось предположение, что источником загрязнения является угольная пыль.
«Выяснилось, что в социальных сетях для иллюстраций были использованы старые фото с мазутом, снятые еще в 2019 году», — официально сообщили в правительстве Приморского края.
Также уточняется, что по данным визуального осмотра территории бухты, которую провели сегодня, 22 февраля, акватория была чистой. Никакого загрязнения нет.
Кто и почему начал распространять фейковые фото и видео — пока непонятно. Правительство Приморья призывает доверять только официальной информации и не нагнетать панику.