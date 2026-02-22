Победил рак, но не одолел простуду: актер из «Пятницкого» Синтин умер в 50

Утро 20 февраля 2026 года принесло шокирующую новость поклонникам российского кино и театра. На 51-м году жизни скоропостижно скончался актер, журналист и театральный критик Михаил Синтин. Знакомый миллионам зрителей по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Пятницкий», артист ушел из жизни стремительно — обычная простуда обернулась необратимой трагедией всего за трое суток.
«Утром его не стало»: болезнь, с которой не справились врачи.
Первыми о смерти коллеги сообщили в «Национальной Службе Новостей» (НСН), где Синтин работал ведущим. «С тяжелым сердцем вынуждены сообщить печальную новость. Сегодня ночью умер наш коллега… Остановилось сердце», — говорится в официальном заявлении редакции.
Подробностями роковой болезни поделилась вдова артиста Надежда. По ее словам, отсчет трагедии пошел после похода в театр в понедельник.
«У него во вторник поднялась температура, он сходил к врачу, ничего пугающего не обнаружили. Но он был под наблюдением врача. А сегодня утром его не стало», — рассказала женщина.
В момент смерти супруга Надежды не было рядом — она находилась в Саратове на дне рождения матери. Михаил оставался в Москве с двумя средними детьми, которые не сразу поняли, что папы больше нет.
Позднее стала известна официальная причина смерти: «Отёк лёгких на фоне кардиологического заболевания. Возможно, спровоцирован простудой», — рассказала вдова aif.ru.
Страшный диагноз пятилетней давности.
Почему банальная простуда сыграла роковую роль? Пять лет назад Михаил перенес тяжелейшее заболевание, которое едва не стоило ему жизни. У актера была диагностирована опухоль мозга.
«Миша всегда был против вызова врача на дом. После его операции это очень безответственно. И очень страшно… Говорили, что все, а мы его выходили», — поделилась Надежда.
После сложнейшей операции и долгой реабилитации, Синтин принял решение почти полностью уйти из актерской профессии, чтобы не рисковать здоровьем, сосредоточившись на журналистике и театральной критике. Ослабленный организм не смог справиться с новой напастью спустя пять лет.
От «Реальных пацанов» до «Вешалки Синтина».
Для широкой публики Михаил Синтин навсегда останется актером, снявшимся в любимых народных хитах. Зрители запомнили его по работам в сериале «Реальные пацаны» (2018), мелодраме «Чего хотят женщины» (2017) и детективе «Пятницкий. Глава третья» (2013).
Однако для профессионалов и ценителей он был в первую очередь блестящим критиком и обозревателем. Осенью 2024 года он запустил в эфире НСН свой авторский проект «Вешалка Синтина», ставший визитной карточкой радиостанции. Коллеги вспоминают: «Его знали все московские театры, худруки и режиссеры — его репортажи с премьер перепечатывали театральные сайты, на него порой даже обижались знаменитости, но он был честен».
Дата прощания и последняя воля артиста.
Стала известна дата прощания с актером. Церемония пройдет в среду, 25 февраля. «Отпевание будет 25 февраля в 13:00 в Никольском храме в Солнечногорске. Мишу кремируют. Прах будет похоронен на родине, в Саратове», — сообщила вдова.
Михаил Синтин ушел стремительно. В памяти коллег и поклонников он останется «человеком с большой буквы» — талантливым артистом и честным критиком.