Победил рак, но не одолел простуду: актер из «Пятницкого» Синтин умер в 50

Однако для профессионалов и ценителей он был в первую очередь блестящим критиком и обозревателем. Осенью 2024 года он запустил в эфире НСН свой авторский проект «Вешалка Синтина», ставший визитной карточкой радиостанции. Коллеги вспоминают: «Его знали все московские театры, худруки и режиссеры — его репортажи с премьер перепечатывали театральные сайты, на него порой даже обижались знаменитости, но он был честен».