Россиянам рассказали, кто имеет право на пенсию по старости: какими должны быть стаж и коэффициенты

В России в 2026 году могут получать страховую пенсию по старости женщины старше 59 лет и мужчины возрастом более 64 лет. Однако это не все условия. Россияне также должны накопить стаж и пенсионные коэффициенты. Об этом напомнила сенатор и экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова в беседе с РИА Новости.
Она сообщила, что для получения страховой пенсии граждане должны иметь минимум 15 лет официального стажа. Кроме того, требуется получить 30 пенсионных баллов. Если один из критериев не достигнут, то у россиянина появляется право на социальную пенсию. Ее назначают на пять лет позже страховой.
«Требуется стажа не менее 15 лет — это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России», — уточнила Наталья Мельникова.
Сенатор также уведомила о праве медработников на досрочный выход на пенсию. Для этого нужно накопить стаж. Например, отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе.