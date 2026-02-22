Россиянам рассказали, кто имеет право на пенсию по старости: какими должны быть стаж и коэффициенты

В России в 2026 году могут получать страховую пенсию по старости женщины старше 59 лет и мужчины возрастом более 64 лет. Однако это не все условия. Россияне также должны накопить стаж и пенсионные коэффициенты. Об этом напомнила сенатор и экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова в беседе с РИА Новости.