В Сумской области произошло событие, которое назвали одной из самых результативных операций последних дней. Российские военные нанесли комбинированный удар по запасному командному пункту Вооруженных сил Украины, в результате которого были уничтожены десятки высокопоставленных офицеров и ключевых специалистов беспилотной авиации противника. Эта точечная атака не только нарушила управление украинскими подразделениями, но и сорвала планы по дальнейшим обстрелам российской территории.
Ликвидация командного состава: 30 офицеров и операторов БПЛА ушли под землю.
Как стало известно от военных экспертов, под удар попал хорошо укрепленный объект, где одновременно располагались казармы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ и подземный бункер. По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, эти боевики специализировались на атаках Курского приграничья.
«В данном случае было полное разрушение командного пункта и уничтожение не менее 30 офицеров и подготовленных операторов беспилотной авиации ВСУ», — объяснил военный эксперт в беседе с aif.ru.
«Краснополь» и дроны: ювелирная работа российских военных.
Успех операции стал возможен благодаря слаженной работе всех родов войск. Сначала была проведена тщательная разведка, позволившая точно установить координаты замаскированного бункера. После этого в дело вступили высокоточные средства поражения.
«В указанной точке находился бункер, в котором располагались командование и операторы беспилотных летательных аппаратов. Для удара использовали высокоточные российские боеприпасы, такие как “Краснополь”, а беспилотниками дочищали то, что оставалось от бункера с боевиками ВСУ», — рассказал Олег Иванников.
Эксперт подчеркнул, что эта атака стала наглядным примером образцовой военной науки: от разведчиков, добывающих координаты, до ракетчиков и авиации, наносящих неотразимый удар.
Раздавили особенно опасное для мирных жителей «осиное гнездо».
Уничтоженный объект представлял собой не просто военную базу, а настоящий центр планирования террористических ударов по гражданской инфраструктуре. Подполковник запаса не стал смягчать формулировки, описывая значимость ликвидированной цели.
«Подразделение, которое было уничтожено, работало по Курской области. Все, что прилетало в область, так или иначе проходило через эту точку. Помимо казарм там был подземный бункер, запасный пункт управления ВСУ, в котором разрабатывались планы по нанесению ударов по Курской области. То есть, ВС РФ уничтожили осиное гнездо, где разрабатывались планы по нанесению террористических ударов», — резюмировал специалист.
Элита противника уничтожена: удар по кадровому потенциалу ВСУ.
Отдельное внимание эксперты обращают на качество ликвидированного личного состава. Речь идет не о мобилизованных без подготовки новобранцах, а о ценных кадрах, которых Киев готовил месяцами.
«Операторы дронов ВСУ, которые находились в бункере, проходили длительное обучение, были высококлассными специалистами. Их уничтожение всегда являлось первоочередной задачей российских вооружённых сил, с чем они доблестно справились, уничтожив противника», — добавил Иванников.
Успех под Сумами вписывается в общую картину действий российских войск по демилитаризации объектов противника. Ранее стало известно, что мощные удары были нанесены по ряду объектов инфраструктуры ВСУ в Николаевской области. Тогда под прицел попали пункты дислокации украинских боевиков, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, что еще больше осложняет логистику и значительно снижает возможности украинской армии на ключевых направлениях.