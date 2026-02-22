Ричмонд
Wella пытается зарегистрировать четыре товарных знака в РФ

Немецкая компания Wella, ушедшая из РФ, планирует зарегистрировать в стране четыре новых товарных знака.

Источник: Аргументы и факты

Немецкая компания Wella, свернувшая деятельность в России, планирует зарегистрировать в стране четыре новых товарных знака, предназначенных для маркировки продукции по уходу за волосами. Согласно данным Роспатента, заявки были поданы в феврале 2026 года.

В регистрационных документах указаны как логотип компании, так и бренд Illumina Color. Заявителем выступает юридическое лицо «Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл».

Немецкая компания Wella, специализирующаяся на производстве парфюмерии и косметики, была основана в 1880 году. В России она начала свою деятельность в 1994 году, однако в мае 2022 года приняла решение о прекращении деятельности на российском рынке.

Ранее также сообщалось, что китайская компания Huawei зарегистрировала в России два товарных знака для продажи автомобилей, смарт-часов и компьютерного оборудования.