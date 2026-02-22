Стало известно, сколько Долина заработает за три концерта в Москве

Певица Лариса Долина выступит в московском клубе Petter. За три концерта она выручит 3,5 миллиона рублей. Столько певица заработает на проданных билетах, подсчитало РИА Новости.
Известно, что место за баром стоит 15,5 тысячи рублей. Самый дешевый билет на концерт обойдется в 9,5 тысячи рублей. Наиболее дорогие места стоят в два раза больше. Бар рассчитан на 91 человека.
При полном зале Лариса Долина выручит порядка 1,15 миллиона рублей. При этом за месяц до ближайшего выступления певицы раскуплено всего 18% билетов. Стоит отметить, что позиции из меню в стоимость не входят.
Однако до мероприятий еще довольно много времени. Судить о выручке можно после проведения концертов. Тем более, что их могут неожиданно отменить. Например, как выступление певицы Лолиты Милявской в Волгограде. Шоу отменили после критики в соцсетях. Концерт должен был состояться 20 февраля.