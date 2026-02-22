Стало известно, сколько Долина заработает за три концерта в Москве

Однако до мероприятий еще довольно много времени. Судить о выручке можно после проведения концертов. Тем более, что их могут неожиданно отменить. Например, как выступление певицы Лолиты Милявской в Волгограде. Шоу отменили после критики в соцсетях. Концерт должен был состояться 20 февраля.