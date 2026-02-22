Сайты с онлайн-продажей табака и кальянов будут блокировать досудебно с 1 марта

С 1 марта 2026 года Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками получит право блокировать сайты с информацией об онлайн-продаже табачной продукции, кальянов и устройств типа IQOS без решения суда.
Закон о досудебной блокировке таких ресурсов был принят еще в конце 2025 года, однако теперь утвержден орган, уполномоченный принимать эти решения. Нарушители будут вноситься в реестр запрещенных сайтов.
Аналогичные полномочия ведомство уже имеет в отношении сайтов с дистанционной продажей алкоголя. С 2018 года Росалкогольтабакконтроль принял более 58 тысяч решений, на основании которых Роскомнадзор заблокировал доступ к таким ресурсам, передает ТАСС.
18 декабря Госдума приняла закон о блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств типа IQOS. Документ предусматривает возможность внесудебной блокировки сайтов, размещающих предложения о дистанционной продаже табачной продукции.
Совет Федерации в пятницу, 19 декабря, одобрил закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года. Поправки вносятся в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».