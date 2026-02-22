Белорусский врач сказала, зачем надо знать свой метаболический возраст

«Метаболический возраст отражает скорость обменных процессов. Он зависит от рациона питания, от физической активности и поэтому метаболический возраст может быть выше паспортного (значит у него замедленный метаболизм), может ему соответствовать или даже быть ниже, что говорит о высокой скорости метаболизма», — подчеркнула Ольга Синякова.