Белорусский врач сказала, зачем надо знать свой метаболический возраст

Об определении метаболического возраста пациента во время биоимпедансометрии в эфире телеканала ОНТ рассказала научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, врач-диетолог Ольга Синякова.
По ее словам, это обследование дает возможность определить такой интересный показатель, как метаболический возраст пациента.
«Метаболический возраст отражает скорость обменных процессов. Он зависит от рациона питания, от физической активности и поэтому метаболический возраст может быть выше паспортного (значит у него замедленный метаболизм), может ему соответствовать или даже быть ниже, что говорит о высокой скорости метаболизма», — подчеркнула Ольга Синякова.
Основные показатели метаболизма при биоимпедансометрии — это скорость основного обмена (рассчитывает количество калорий, необходимое организму для поддержания жизнедеятельности в покое за сутки, от этого показателя нужно отталкиваться при грамотном расчете суточного потребления калорий). Определение активной клеточной массы также коррелируется с быстрым обменом веществ. А вот большой процент жировой ткани указывает на замедленный метаболизм. Обычно оценивается и состояние клеточных мембран, и общий уровень обменных процессов.
