26-градусные холода и снегопады: какой будет погода в Башкирии в оставшиеся дни длинных выходных

Башгидрометцентр опубликовал прогноз на оставшиеся дни длинных февральских выходных. В воскресенье и понедельник жителей республики ждут небольшие снегопады и умеренный ветер.
Сегодня, 22 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем возможен лишь местами. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем — −7, −12°.
Завтра, 23 февраля, местами пройдут небольшие снегопады. Ветер — юго-западный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до −15, −20°, при прояснениях ожидается до −21, — 26°. Днем потеплеет до −7, 12°, в горных районах воздух прогреется до −2°.
