Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

26-градусные холода и снегопады: какой будет погода в Башкирии в оставшиеся дни длинных выходных

В Башкирии ожидаются 26-градусные холода.

Источник: Комсомольская правда

Башгидрометцентр опубликовал прогноз на оставшиеся дни длинных февральских выходных. В воскресенье и понедельник жителей республики ждут небольшие снегопады и умеренный ветер.

Сегодня, 22 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем возможен лишь местами. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем — −7, −12°.

Завтра, 23 февраля, местами пройдут небольшие снегопады. Ветер — юго-западный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до −15, −20°, при прояснениях ожидается до −21, — 26°. Днем потеплеет до −7, 12°, в горных районах воздух прогреется до −2°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.