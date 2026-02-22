Заморозки до −17 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 22 февраля

Погода в Ростове-на-Дону 22 февраля будет холодной, но без существенных осадков. Синоптики обещают порывистый ветер, гололедицу на дорогах, а по области — туман и изморозь. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Днем в воскресенье в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный и восточный разовьет скорость 6 — 11 метров в секунду, днем порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.
В ночь на понедельник, 23 февраля, осадков также не ожидается. Гололедица на дорогах останется. Ветер сменится на восточный и юго-восточный, будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду, с порывами до 12−14 метров в секунду.
В Ростовской области днем 22 февраля также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможны туман и изморозь. На дорогах — гололедица. Ветер северо-восточного и восточного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, утром и днем местами порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду, а по южной половине — до 15 — 17 метров в секунду. В ночь на 23 февраля характер погоды в Ростове-на-Дону и области сохранится: осадков не ожидается, местами осядет туман, вероятны гололедно-изморозевые явления, на дорогах станет скользко от гололедицы. Ветер восточный и юго-восточный, будет дуть с скоростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Температура воздуха в донской столице днем в воскресенье составит +1 — +3 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до −3 — −5 градусов.
Что касается погоды в Ростове-на-Дону 22 февраля, на территории области температура воздуха днем будет колебаться от 0 до −5 градусов, а по югу возможно потепления до +4 градусов. В ночь на понедельник ожидается −2 — −7 градусов, при прояснениях — до −12 градусов, а на севере и востоке региона морозы могут усилиться до −17 градусов.
Судя по прогнозу, атмосферное давление в субботу будет в пределах нормы и составит от 756 до 764 миллиметров ртутного столба.
