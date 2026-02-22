Заморозки до −17 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 22 февраля

В Ростовской области днем 22 февраля также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможны туман и изморозь. На дорогах — гололедица. Ветер северо-восточного и восточного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, утром и днем местами порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду, а по южной половине — до 15 — 17 метров в секунду. В ночь на 23 февраля характер погоды в Ростове-на-Дону и области сохранится: осадков не ожидается, местами осядет туман, вероятны гололедно-изморозевые явления, на дорогах станет скользко от гололедицы. Ветер восточный и юго-восточный, будет дуть с скоростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду.