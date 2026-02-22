В РФ изменят стандарты на растворимый кофе: что нового

В России обновят государственные стандарты на растворимый кофе. Введенный ГОСТ действует с 1994 года. Однако с ноября этого года вступают в силу новые поправки. Об этом говорится в соответствующем документе.
Так, понятие растворимого кофе распространили на его гранулированную и сублимированную форму. Кроме того, ГОСТ допускает наличие в нем неплотно слежавшихся комочков.
Кроме того, из нового — гранулированный вид растворимого кофе при наличии единичных спекшихся частей теперь может растворяться за 2,5 минуты. Ранее он мог завариваться только за 30 секунд в горячей воде и за три минуты — в холодной.
Росстандарт также впервые принял ГОСТ на ввозимые в РФ бананы. Он вступит в силу с марта этого года. Стандарт распространяется на свежие бананы, которые отправляют на продажу в магазины.