SHAMAN спел «Я русский» с фанатом на концерте в Иркутске

Концерт SHAMANа в Иркутске запомнился не только мощным вокалом, но и трогательной историей единения. Во время выступления артист заметил в толпе темнокожего парня, который с огромным воодушевлением подпевал главному хиту «Я русский». Как писала КП-Иркутск, поклонник настолько проникся песней, что Ярослав Дронов пригласил его прямо на сцену, чтобы спеть вместе.
— Ярослав его заметил и забрал с собой на сцену, — поделилась впечатлениями Инесса.
Как рассказала одна из зрительниц, Инесса, всё произошло спонтанно. Девушка стояла у сцены и услышала мощный голос сзади — парень исполнял песню во весь голос. Она протянула ему свой флажок, и в этот момент его заметил сам артист.
Помимо душевного момента, артист сделал подарок всем поклонникам региона. Он объявил о скором выходе новой песни, которую посвятил Байкалу.