SHAMAN спел «Я русский» с фанатом на концерте в Иркутске

Концерт SHAMANа в Иркутске запомнился не только мощным вокалом, но и трогательной историей единения. Во время выступления артист заметил в толпе темнокожего парня, который с огромным воодушевлением подпевал главному хиту «Я русский». Как писала КП-Иркутск, поклонник настолько проникся песней, что Ярослав Дронов пригласил его прямо на сцену, чтобы спеть вместе.